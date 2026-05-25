Роскошный образ и честный монолог: Ксения Алфёрова прервала молчание после распада семьи

Ксения Алфёрова, которой исполнилось 52 года, впервые открыто заговорила о своём состоянии после расставания с мужем Егором Бероевым. Актриса выложила видео, где танцует в длинном красном платье и шляпе, а подписью к ролику стали откровения о борьбе с отчаянием.

Последние месяцы для неё были непростыми: в прессе активно обсуждали роман Бероева с юной балериной, на которой он в итоге женился. Алфёрова, однако, старается не уходить в рефлексию. Она чаще делится с подписчиками буднями и находит свет в мелочах.

"Да, периодически наваливаются сомнения, страхи, невозможности внутренние и нежелания. Да иногда веришь разным нашептывающим внутри, что ты одна и никому не нужна, но я учусь достаточно быстро их затыкать", — написала именинница.

По её словам, справляться с апатией помогает не только воля, но и "главный защитник", который всегда рядом — достаточно протянуть руку. Алфёрова подчеркнула, что благодарна Богу за саму возможность жить и радоваться.

Поклонники в комментариях осыпали её комплиментами. Они назвали актрису настоящей, свободной и роскошной — особенно в образе босиком в алом платье.