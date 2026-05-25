Гудки в пустоту: почему Кристофер Нолан десятилетиями игнорирует звонки Николаса Кейджа

Голливудский актёр Николас Кейдж в интервью изданию The New York Times признался, что режиссёр Кристофер Нолан уже много лет игнорирует его звонки. Причина — давний отказ, который Нолан, видимо, так и не простил.

Всё началось в 2002 году с фильма "Бессонница". Кейдж отказался от роли, и с тех пор, по его словам, Нолан замолчал. Но обиделись не только он. Пол Томас Андерсон и Вуди Аллен, которым актёр тоже когда-то сказал "нет", также перестали выходить на связь.

"Большинство из них обижаются и не перезванивают. Со мной такое случалось миллион раз", — поделился Кейдж в беседе с журналистами.

Актёр не скрывает лёгкой горечи: он понимает, что отказ может разочаровать, но полное прекращение общения называет перебором. Особенно учитывая, что в индустрии сотрудничество часто складывается из случайных встреч и отсроченных решений.

Ранее Нолан сам признавался, что не пользуется электронной почтой и смартфоном.