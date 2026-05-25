Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шлак вместо нот: почему Иосиф Пригожин назвал "Евровидение" политическим цирком
Игровые героини тут ни при чем: мужчин в виртуальный мир толкает совсем другая проблема
Роскошный образ и честный монолог: Ксения Алфёрова прервала молчание после распада семьи
Жировой удар по печени оборачивается проблемами с сердцем: процесс идет даже без симптомов
Нежные объятия: дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя опубликовала редкий кадр с возлюбленным
Густота волос теряется не из-за возраста: один сбой в эндокринной цепи запускает лавину последствий
Шрамы прошлого: почему Брэд Питт отказывается жениться на Инес де Рамон
Кости перемыты, пепел на сцене: почему Филипп Киркоров считает хейт лучшим комплиментом
В режиме большой дипломатии: визиты в Азию формируют для России мощный пояс безопасности

Свобода быть разным: Николас Кейдж признался в нелюбви к типичным голливудским ролям

Кино

Голливудский актёр Николас Кейдж на презентации сериала "Паук-Нуар" признался, что не хотел бы застревать на одном каком-то амплуа. За долгие годы он переиграл десятки самых разных персонажей — от трагических героев до кровавых маньяков.

Николас Кейдж
Фото: commons.wikimedia.org by nicolas genin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Николас Кейдж

Артист пояснил, что ему одинаково нравится воплощать и положительных, и отрицательных героев. Именно эта свобода выбора, по его словам, не даёт угаснуть интересу к профессии. Он не понимает актёров, которые соглашаются на один и тот же типаж из года в год.

"Я играл множество злодеев. Мне нравятся и те [злодеи], и другие [герои]. Они оба важны для кино. Я не хотел бы оказаться в ловушке чего-то одного", — цитирует Кейджа издание People.

Кстати, в начале 2000-х он мог стать Зелёным гоблином в "Человеке-пауке" Сэма Рейми, но отказался ради фильма "Адаптация". Та ставка принесла ему номинацию на "Оскар" — и подтвердила: риск оправдан. Сейчас Кейдж уже в новой Marvel: в сериале "Паук-Нуар" он играет детектива Бена Райлли в Нью-Йорке 1930-х.

Осенью зрители увидят актёра в байопике "Мэдден", где он перевоплотится в легендарного тренера Джона Мэддена

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Муравьи едят ваши пионы? 3 простых способа прогнать их, не испортив бутоны
Садоводство, цветоводство
Муравьи едят ваши пионы? 3 простых способа прогнать их, не испортив бутоны
Минус лишняя длина — плюс молодость: как правильная стрижка меняет восприятие лица
Красота и стиль
Минус лишняя длина — плюс молодость: как правильная стрижка меняет восприятие лица
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
Военные новости
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
Популярное
Пироги с человеческим мясом на московских рынках: катастрофические последствия малого ледникового периода

Масштабные климатические сдвиги веками перекраивали карты и ломали режимы, заставляя целые государства бороться за выживание в условиях глобального холода.

Пироги с человеческим мясом на московских рынках: катастрофические последствия малого ледникового периода
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
Добавьте это в окрошку — и вкус станет ресторанным: секрет шефа удивил гурманов
ВС России применили сотни дронов и ракет в ходе утренней атаки на Киев
Крах большой сделки: ключевые доноры НАТО взбунтовались против планов генсека Рютте Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров
Способ Менделеева от сорняков: 4 простых компонента, чтобы забыть о прополке навсегда
Культовый десерт на скорую руку: как готовый лаваш меняет подход к сборке домашнего Наполеона
Хлеб из морозилки против лишнего веса: как холод превращает углеводы в пребиотик
Хлеб из морозилки против лишнего веса: как холод превращает углеводы в пребиотик
Последние материалы
МИД России готовит жесткий сигнал Западу: в Киеве заговорили о новой реальности
Роскошный образ и честный монолог: Ксения Алфёрова прервала молчание после распада семьи
За такое повара лишают диплома: ошибка с морсом, которая напрочь стирает вкус клубники
Жировой удар по печени оборачивается проблемами с сердцем: процесс идет даже без симптомов
Нежные объятия: дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя опубликовала редкий кадр с возлюбленным
Орешник изменил правила игры: в Киеве начали иначе смотреть на российские удары
Скрытая жизнь океанического дна: почему вулкан Аксиал переписывает правила формирования земной коры
Густота волос теряется не из-за возраста: один сбой в эндокринной цепи запускает лавину последствий
Семейные каникулы в Китае: лучшие места для встречи с пандами и сказкой Диснея
Шрамы прошлого: почему Брэд Питт отказывается жениться на Инес де Рамон
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.