Свобода быть разным: Николас Кейдж признался в нелюбви к типичным голливудским ролям

Голливудский актёр Николас Кейдж на презентации сериала "Паук-Нуар" признался, что не хотел бы застревать на одном каком-то амплуа. За долгие годы он переиграл десятки самых разных персонажей — от трагических героев до кровавых маньяков.

Артист пояснил, что ему одинаково нравится воплощать и положительных, и отрицательных героев. Именно эта свобода выбора, по его словам, не даёт угаснуть интересу к профессии. Он не понимает актёров, которые соглашаются на один и тот же типаж из года в год.

"Я играл множество злодеев. Мне нравятся и те [злодеи], и другие [герои]. Они оба важны для кино. Я не хотел бы оказаться в ловушке чего-то одного", — цитирует Кейджа издание People.

Кстати, в начале 2000-х он мог стать Зелёным гоблином в "Человеке-пауке" Сэма Рейми, но отказался ради фильма "Адаптация". Та ставка принесла ему номинацию на "Оскар" — и подтвердила: риск оправдан. Сейчас Кейдж уже в новой Marvel: в сериале "Паук-Нуар" он играет детектива Бена Райлли в Нью-Йорке 1930-х.

Осенью зрители увидят актёра в байопике "Мэдден", где он перевоплотится в легендарного тренера Джона Мэддена.