Испытание тишиной: актриса Зендея вспомнила самую неловкую ошибку в работе с Кристофером Ноланом

Актриса Зендея, загруженная проектами до предела, в беседе с журналом Elle приоткрыла закулисные детали работы над эпической лентой Кристофера Нолана "Одиссея". Оказалось, самым трудным для неё была не физическая подготовка, а текстовые партии.

В какой-то момент на площадке она всё же допустила ошибку. Актриса призналась, что провалить дубль из-за забытых или перепутанных фраз было для неё крайне неловко, особенно в компании с командой перфекциониста Нолана.

"Самое неловкое — это когда ты единственный, кто сбивается, а вокруг тишина и все ждут твоей следующей фразы. Такое случилось однажды, и я готова была провалиться сквозь землю", — поделилась Зендея в интервью.

Сейчас у исполнительницы главной роли в "Эйфории" действительно адский график: четыре фильма и третий сезон сериала одновременно. В конце марта она уже намекала, что собирается взять паузу в карьере, чтобы не перенасытить рынок своим присутствием.

На 2026 год запланировано сразу пять громких премьер с её участием: комедия "Вот это драма!" с Робертом Паттинсоном, финал "Эйфории", третья "Дюна", нолановская "Одиссея" и новый "Человек-паук: Новый день".