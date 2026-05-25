Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Парад пустышек: Алёна Водонаева нашла лишь одного достойного среди новых кумиров
Холодильник пуст, зато тираж закуплен: что заставляет людей верить в чудо лотереи
Шляпу долой, тут только ярость: Боярский вынес суровый приговор новой версии "Гамлета"
Кровавый хаос на М12: автобус с гостями из КНДР превратился в снаряд
Пока Акиньшина выбирает коляску: почему экс-жена Козловского обратилась в суд
Свидание с инсультом: как секс становится причиной молодых инсультов
Мир теряет миротворцев: почему доверие к операциям падает?
320 часов вместо свободы: наказание за нападение на собаку
Отпуск для родителей выпускников: узаконят ли право на передышку?

Испытание тишиной: актриса Зендея вспомнила самую неловкую ошибку в работе с Кристофером Ноланом

Кино

Актриса Зендея, загруженная проектами до предела, в беседе с журналом Elle приоткрыла закулисные детали работы над эпической лентой Кристофера Нолана "Одиссея". Оказалось, самым трудным для неё была не физическая подготовка, а текстовые партии.

Зендая Коулман
Фото: Zendaya by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Зендая Коулман

В какой-то момент на площадке она всё же допустила ошибку. Актриса призналась, что провалить дубль из-за забытых или перепутанных фраз было для неё крайне неловко, особенно в компании с командой перфекциониста Нолана.

"Самое неловкое — это когда ты единственный, кто сбивается, а вокруг тишина и все ждут твоей следующей фразы. Такое случилось однажды, и я готова была провалиться сквозь землю", — поделилась Зендея в интервью.

Сейчас у исполнительницы главной роли в "Эйфории" действительно адский график: четыре фильма и третий сезон сериала одновременно. В конце марта она уже намекала, что собирается взять паузу в карьере, чтобы не перенасытить рынок своим присутствием.

На 2026 год запланировано сразу пять громких премьер с её участием: комедия "Вот это драма!" с Робертом Паттинсоном, финал "Эйфории", третья "Дюна", нолановская "Одиссея" и новый "Человек-паук: Новый день". 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Дешево, но очень вкусно: как превратить обычную капусту в изысканный горячий перекус
Еда и рецепты
Дешево, но очень вкусно: как превратить обычную капусту в изысканный горячий перекус
Культовый десерт на скорую руку: как готовый лаваш меняет подход к сборке домашнего Наполеона
Еда и рецепты
Культовый десерт на скорую руку: как готовый лаваш меняет подход к сборке домашнего Наполеона
Добавьте это в окрошку — и вкус станет ресторанным: секрет шефа удивил гурманов
Еда и рецепты
Добавьте это в окрошку — и вкус станет ресторанным: секрет шефа удивил гурманов
Популярное
Пироги с человеческим мясом на московских рынках: катастрофические последствия малого ледникового периода

Масштабные климатические сдвиги веками перекраивали карты и ломали режимы, заставляя целые государства бороться за выживание в условиях глобального холода.

Пироги с человеческим мясом на московских рынках: катастрофические последствия малого ледникового периода
ВС России применили сотни дронов и ракет в ходе утренней атаки на Киев
ВС России применили сотни дронов и ракет в ходе утренней атаки на Киев
Добавьте это в окрошку — и вкус станет ресторанным: секрет шефа удивил гурманов
Способ Менделеева от сорняков: 4 простых компонента, чтобы забыть о прополке навсегда
Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова
Хлеб из морозилки против лишнего веса: как холод превращает углеводы в пребиотик
Всё, что нам говорили о Вселенной — ошибка? Что физики скрывают о Большом взрыве
Культовый десерт на скорую руку: как готовый лаваш меняет подход к сборке домашнего Наполеона
Культовый десерт на скорую руку: как готовый лаваш меняет подход к сборке домашнего Наполеона
Последние материалы
Магия прикосновений: всего одна привычка превратит вашу квартиру в место силы
Холодильник пуст, зато тираж закуплен: что заставляет людей верить в чудо лотереи
Эра хрупкого поликарбоната прошла: новый тип теплиц задает иные стандарты прочности
Гид по уходу за шерстью: какой инструмент нужен именно вашей собаке или кошке
Шляпу долой, тут только ярость: Боярский вынес суровый приговор новой версии "Гамлета"
Кровавый хаос на М12: автобус с гостями из КНДР превратился в снаряд
Уникальное упражнение для всего тела: как за 5 минут проработать каждую мышцу
Это аптечное средство уничтожает плесень и бактерии лучше дорогой бытовой химии
Пока Акиньшина выбирает коляску: почему экс-жена Козловского обратилась в суд
Тягучий сыр и море зелени: секрет самых сочных домашних лепешек
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.