Шляпу долой, тут только ярость: Боярский вынес суровый приговор новой версии "Гамлета"

76-летний народный артист РСФСР Михаил Боярский неожиданно жёстко прошёлся по одной из самых обсуждаемых театральных работ сезона. Речь идёт о "Гамлете" в МХТ имени Чехова, где главную роль исполняет номинант на "Оскар" Юра Борисов.

Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Михаила Боярского by Инстаграм-аккаунт Михаила Боярского
По словам Боярского, он в принципе не принимает подобных экспериментов. В постановке его возмутило практически всё — от костюмов до поведения артистов на сцене.

"Чёрти что! Голые бегают, Басилашвили в больнице лежит после спектакля. Это чумка, это пройдёт", — поделился актёр в беседе с порталом 78.ru.

Боярский убеждён: такие увлечения не имеют будущего. То, что сегодня кажется смелым и новаторским, завтра театр перерастёт. Примечательно, что ранее аналогичную позицию высказал Олег Меньшиков, назвавший этот же спектакль "театральной катастрофой" и "чудовищем".

В ответ на слова Меньшикова исполнитель роли Лаэрта Андрей Максимов посоветовал критику укрепить нервы магнием.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
