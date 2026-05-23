Точка в карьере: почему Александр Калягин больше не планирует сниматься в кино

Художественный руководитель московского театра Et Cetera Александр Калягин больше не собирается сниматься в кино. Об этом 75-летний артист сообщил в интервью ТАСС.

Фото: council.gov.ru by Press Service, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Александр Калягин

Он подчеркнул, что всё нужно делать вовремя, и посоветовал не гневить Бога. По словам Калягина, никто не знает, сколько ему дано прожить и каким будет финал.

"Нет. Сейчас уже нет. Упустил свой момент… Годы не те", — ответил актёр на вопрос о новых ролях.

Калягин родился в 1942 году, работал фельдшером скорой помощи, а затем окончил Театральное училище имени Щукина. Он служил в Театре на Таганке, у Ермоловой, в "Современнике", а потом около 30 лет — во МХАТе. В 1993-м создал театр Et Cetera, которым руководит по сей день.

Зрителю артист известен по фильмам "Здравствуйте, я ваша тётя!", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Раба любви". А его голосом говорит кот Леопольд в одноимённом мультсериале.