Битва за Гамлета: молодой актёр МХТ иронично ответил на резкий отзыв Олега Меньшикова

Исполнитель роли Лаэрта в спектакле "Гамлет" Андрей Максимов публично ответил Олегу Меньшикову. Ранее народный артист России назвал постановку МХТ имени Чехова с Юрой Борисовым "театральной катастрофой".

Максимов написал на странице Меньшикова в соцсети необычный комментарий. Вместо аргументов он рекомендовал маститому коллеге добавку для успокоения.

"Очень хорошая добавка Магний Б6. Примите две таблетки за 30-40 минут до сна. Очень помогает. Здоровья вам!" — обратился актёр к Меньшикову.

Пользователи сочли такое поведение грубым и непрофессиональным.

"Держать с достоинством удар, сохранять лицо перед критикой — этому ведь тоже надо учиться", "Вы-то кто такой, чтобы писать про магний режиссёру театра?" — возмущаются комментаторы.

Писатель и сценарист Александр Цыпкин отметил, что именно критический пост Олега Меньшикова продаст билеты на "Гамлета" до конца года.

Сам Максимов ранее снимался в сериалах "Слово пацана" и "Москва слезам не верит. Всё только начинается".