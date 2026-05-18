Хватит врать: почему Юлия Пересильд больше не будет говорить с прессой о детях

Актриса Юлия Пересильд жёстко раскритиковала журналистов за публикации о своей старшей дочери Анне. Поводом стали сообщения о том, что 16-летняя девушка якобы бросила школу после девятого класса ради карьеры в кино.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Юлия Пересильд

По словам Пересильд, репортёры систематически искажают её слова. Она призналась, что устала от попыток превратить любую тему, связанную с семьёй, в скандал.

"Дорогие уважаемые журналисты (особенно некоторые из вас)! Вы честно достали перевирать слова, вам сказанные. Понимаю, что из всего хочется сделать "желтуху" и "перчик", но не настолько же… Кто там бросил школу? Кто ушёл из 9-го класса? Что вы несёте?" — возмутилась актриса.

Она подчеркнула, что бороться с "бредом" бессмысленно, а взывать к совести — тем более. В связи с этим Пересильд заявила, что больше не будет давать никаких комментариев о семье, личной жизни и детях — ни в коротких, ни в длинных интервью.

"Делайте без меня — мне это неинтересно", — резюмировала звезда.

На самом деле Анна не собирается бросать учёбу. Она планирует пройти программу 10-го и 11-го классов экстерном, чтобы в этом году сдать ЕГЭ и поступить в ГИТИС — в мастерскую Олега Меньшикова.