Райан Гослинг съел свою роль: роковая ошибка, из-за которой актёра выгнали из фильма

Актёр Райан Гослинг был уволен со съёмок фильма "Милые кости" (2009) после того, как набрал около 27 килограммов для роли без согласия режиссёра. В итоге его заменил Марк Уолберг. Постановщик Питер Джексон впервые публично прокомментировал эту историю.

Гослинг должен был сыграть отца главной героини, которую воплотила Сирша Ронан. В 2010 году актёр рассказывал, что у него и Джексона было разное видение персонажа. Он считал, что отец должен весить примерно 95 кг, но мало общался с режиссёром во время подготовки.

"Всякий раз, когда мы заменяем актёра, это на самом деле наша вина, потому что мы неправильно подобрали актёра и взяли на роль не того человека", — заявил Джексон, подчеркнув, что не будет обсуждать конкретные примеры, так как это личное дело.

Джексон назвал Гослинга фантастическим актёром, но отметил, что съёмки требуют сложной коммуникации и слаженности всей команды.

"Я просто появился на съёмочной площадке, и у меня всё получилось неправильно. Потом я стал толстым и безработным", — заметил тогда с иронией Гослинг.

"Милые кости" — экранизация бестселлера Элис Сиболд о девочке, ставшей жертвой маньяка.