Погоня за Оппенгеймером: фильм о Джексоне может стать самым кассовым в истории

Фильм "Майкл" о короле поп-музыки Майкле Джексоне вновь возглавил мировой прокат. Картина уже преодолела отметку в 700 миллионов долларов и продолжает собирать кассу, сообщает Variety.

Фото: commons.wikimedia.org by Matthew Rolston, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Майкл Джексон

Режиссёр Антуан Фукуа за минувшие выходные добавил к копилке ещё 26 миллионов долларов. Общие сборы достигли 703,9 миллиона по всему миру, из которых почти 283 миллиона пришлись на американский прокат.

Кинокритики и аналитики уверены: "Майкл" имеет все шансы стать самым кассовым байопиком в истории. Пока рекорд принадлежит "Оппенгеймеру" с его 975 миллионами долларов.

Несмотря на сильную конкуренцию, в том числе после выхода сиквела "Дьявол носит Prada-2", фильм о Джексоне удержал лидерство. До исторического рекорда остаётся чуть более 270 миллионов — достижимая цель для продолжающего прокат хита.