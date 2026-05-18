Зрителя тонко обманули: Шэрон Стоун раскрыла секрет легендарного "Основного инстинкта"

Актриса Шэрон Стоун в интервью Harper's Bazaar вспомнила, как создавался её образ для культовой сцены допроса в триллере "Основной инстинкт" (1992 год). Она призналась, что изначально испытывала давление и не хотела выглядеть чересчур откровенно.

Стоун решила обсудить это с режиссёром Полом Верховеном. Она опасалась, что её заставят раздеться. Но ответ постановщика её удивил.

"Я сказала режиссёру: "Надеюсь, ты не думаешь, что я буду выставлять свою грудь на блюдечке". А он ответил: "Мне всё равно, даже если ты наденешь водолазку и соберёшь волосы в пучок". Так мы и придумали этот образ", — поделилась Стоун.

Вся задумка строилась на том, чтобы зритель думал, будто видит всё, но на самом деле не видел ничего. Актриса также скептически высказалась о грядущем перезапуске фильма. По её мнению, если он будет повторять оригинал, то смысла в нём нет.

Шэрон Стоун и раньше критиковала современные секс-сцены в кино. Актриса признавалась, что часто перематывает их при просмотре, потому что излишняя откровенность убивает магию восприятия.