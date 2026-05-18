Чужие лавры: Стэнли Туччи раскрыл имя артиста, с которым его путают даже профессионалы

Кино

Актёр Стэнли Туччи рассказал, с какой звездой его чаще всего путают. Это произошло на мероприятии 92NY, где ведущий Джош Хоровиц задал ему соответствующий вопрос.

Фото: commons.wikimedia.org by Raph_PH, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
65-летний Туччи признался, что путаница происходит постоянно. Причём речь не о случайном сходстве на улице — даже профессиональные комплименты достаются не всегда тому, кому следует.

Марком Стронгом — постоянно. Нам делают комплименты за актёрскую игру друг друга. Это просто здорово", — заявил Туччи.

Он подчеркнул, что его нисколько не задевают такие случаи. Стронг, по его словам, замечательный человек и великолепный артист. Когда Туччи слышит сравнение с коллегой, он всегда отвечает: "Я очень польщён… Большое спасибо".

Ведущий пошутил, что не все лысые мужчины похожи друг на друга. Но Туччи парировал: "Судя по всему — очень похожи". Актёр отнёсся к ситуации с юмором, признав, что получать чужие похвалы — ещё не самое плохое в профессии. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
