Чужие лавры: Стэнли Туччи раскрыл имя артиста, с которым его путают даже профессионалы

Актёр Стэнли Туччи рассказал, с какой звездой его чаще всего путают. Это произошло на мероприятии 92NY, где ведущий Джош Хоровиц задал ему соответствующий вопрос.
65-летний Туччи признался, что путаница происходит постоянно. Причём речь не о случайном сходстве на улице — даже профессиональные комплименты достаются не всегда тому, кому следует.
"С Марком Стронгом — постоянно. Нам делают комплименты за актёрскую игру друг друга. Это просто здорово", — заявил Туччи.
Он подчеркнул, что его нисколько не задевают такие случаи. Стронг, по его словам, замечательный человек и великолепный артист. Когда Туччи слышит сравнение с коллегой, он всегда отвечает: "Я очень польщён… Большое спасибо".
Ведущий пошутил, что не все лысые мужчины похожи друг на друга. Но Туччи парировал: "Судя по всему — очень похожи". Актёр отнёсся к ситуации с юмором, признав, что получать чужие похвалы — ещё не самое плохое в профессии.
