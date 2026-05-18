Громкое заявление звезды: почему Вин Дизель требует признать блокбастеры полноценным искусством

Актёр Вин Дизель опубликовал колонку в Variety, где жёстко высказался о статусе массового кино. По его мнению, популярные фильмы с полным правом можно считать искусством.

Дизель убеждён: главная кинематографическая ценность — это реакция зрителей. Именно ради неё снимают блокбастеры. Актёр напомнил, что 25 лет назад первый "Форсаж" вернул Голливуду то, что тот постепенно забыл.

"Популярное кино, снятое с уверенностью и любовью, не является второстепенным видом искусства. Это искусство в его самой древней и важной функции: история, рассказываемая всему сообществу, костёр, вокруг которого все собираются", — заявил Дизель.

На прошлой неделе в Каннах прошёл специальный показ "Форсажа", приуроченный к юбилею франшизы. Финальная часть серии предположительно выйдет в 2028 году, хотя сценарий всё ещё в разработке. Вин Дизель не смог сдержать слёз, вспоминая своего погибшего другу и коллегу Пола Уокера.