Без права на авторство: Сет Роген жёстко ответил сторонникам ИИ в киноиндустрии

Актёр и режиссёр Сет Роген выступил с резкой критикой искусственного интеллекта в кинопроизводстве. В интервью изданию Brut он заявил, что не понимает, зачем использовать нейросети для написания сценариев.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Сет Роген

По мнению Рогена, если человек не может создать произведение самостоятельно, ему не стоит вообще заниматься кинопроизводством. Артист убеждён, что процесс написания нельзя заменять машиной.

"Не понимаю, для чего нужен ИИ. Каждый раз, когда вижу в соцсетях видео типа: "Голливуд сгорел", за этим следует самая глупая чушь, которую я когда-либо видел в своей жизни. И если ваш инстинкт подсказывает вам использовать ИИ, а не проходить через процесс создания сценария, вам не следует быть писателем. Потому что вы его на самом деле не пишете", — заявил Роген.

Роген не одинок в своём мнении. Против нейросетей при создании фильмов уже выступили Брендан Фрейзер, Стеллан Скарсгард и режиссёр Гильермо дель Торо. Все они считают, что технологии не заменят человеческий талант и живое творчество.

Тема использования ИИ в Голливуде продолжает вызывать ожесточённые споры. Одни видят в нейросетях полезный инструмент, другие — угрозу профессии сценариста.