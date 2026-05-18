Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Возраст против позвоночника: почему почти каждому человеку грозит диагноз межпозвоночной грыжи
На пороге вымирания: какие угрозы несет России затянувшаяся демографическая яма
Сладкая ловушка: почему низкокалорийные продукты могут быть коварнее, чем кажутся
Тень на стенках сосудов: враг, который годами ждет удобного момента для удара и крадет энергию
Непредсказуемый вечер: Бритни Спирс посетила алкомаркет и ресторан после приговора суда
ИНН привяжут к банковскому счету: переводы россиян окажутся под новым контролем
Личные данные – это валюта: почему утечки данных неизбежны и как к этому подготовиться
Рыба гниет с головы: учительница из Кемерова назвала истинного убийцу современных школ
Маневры США задушили газовую сверхдержаву — экономика не выдерживает, и это только начало

Без права на авторство: Сет Роген жёстко ответил сторонникам ИИ в киноиндустрии

Кино

Актёр и режиссёр Сет Роген выступил с резкой критикой искусственного интеллекта в кинопроизводстве. В интервью изданию Brut он заявил, что не понимает, зачем использовать нейросети для написания сценариев.

Сет Роген
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Сет Роген

По мнению Рогена, если человек не может создать произведение самостоятельно, ему не стоит вообще заниматься кинопроизводством. Артист убеждён, что процесс написания нельзя заменять машиной.

"Не понимаю, для чего нужен ИИ. Каждый раз, когда вижу в соцсетях видео типа: "Голливуд сгорел", за этим следует самая глупая чушь, которую я когда-либо видел в своей жизни. И если ваш инстинкт подсказывает вам использовать ИИ, а не проходить через процесс создания сценария, вам не следует быть писателем. Потому что вы его на самом деле не пишете", — заявил Роген.

Роген не одинок в своём мнении. Против нейросетей при создании фильмов уже выступили Брендан Фрейзер, Стеллан Скарсгард и режиссёр Гильермо дель Торо. Все они считают, что технологии не заменят человеческий талант и живое творчество.

Тема использования ИИ в Голливуде продолжает вызывать ожесточённые споры. Одни видят в нейросетях полезный инструмент, другие — угрозу профессии сценариста.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории
Наука и техника
Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории
Классические скручивания больше не работают: эти три простых движения сделают талию визуально тоньше
Новости спорта
Классические скручивания больше не работают: эти три простых движения сделают талию визуально тоньше
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Садоводство, цветоводство
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Популярное
Прибавляет до 80 см за сезон: топ-3 быстрорастущих кустарника для живой изгороди

Выбор правильных видов кустарников позволяет в кратчайшие сроки создать плотный барьер, который не только украсит сад, но и обеспечит приватность.

Прибавляет до 80 см за сезон: топ-3 быстрорастущих кустарника для живой изгороди
Теория подтвердилась: Черное море за 300 дней уничтожило древнюю цивилизацию и породило миф о Потопе
Теория подтвердилась: Черное море за 300 дней уничтожило древнюю цивилизацию и породило миф о Потопе
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Белый халат — не броня: простой способ осадить врача, который перешёл границы
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Классические скручивания больше не работают: эти три простых движения сделают талию визуально тоньше
Революция в лечении гипертензии: генетика против проб и ошибок
Абсолютная тьма внезапно исчезла: с пугающей аномалией столкнулись ученые на дне Байкала
Абсолютная тьма внезапно исчезла: с пугающей аномалией столкнулись ученые на дне Байкала
Последние материалы
На пороге вымирания: какие угрозы несет России затянувшаяся демографическая яма
Сладкая ловушка: почему низкокалорийные продукты могут быть коварнее, чем кажутся
В закромах МФЦ откопали секретный приговор: документ уничтожит вторую дачу на участке
Фантомы на дороге: почему ваш навигатор пугает штрафами в пустых местах
Тень на стенках сосудов: враг, который годами ждет удобного момента для удара и крадет энергию
Непредсказуемый вечер: Бритни Спирс посетила алкомаркет и ресторан после приговора суда
В шаге от рекорда СССР: что нашли на глубине 10 км и почему Сила Сибири — 2 под угрозой
ИНН привяжут к банковскому счету: переводы россиян окажутся под новым контролем
Без права на авторство: Сет Роген жёстко ответил сторонникам ИИ в киноиндустрии
Отели обрушили цены до 70%: куда в мае запустили новые прямые рейсы без виз
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.