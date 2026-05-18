Кристен Стюарт отвергла Голливуд ради YouTube: что она планирует снимать

Актриса и режиссёр Кристен Стюарт заявила, что не хочет снимать большие голливудские фильмы. В интервью Variety она рассказала, что потратит заработанные деньги на скромную независимую картину.

Стюарт планирует работать максимально быстро, привлечь друзей и выложить готовый проект на YouTube. Она не намерена ждать годы, пока кто-то даст миллион долларов.

"Моя цель — сделать что-то совершенно бесплатно со своими друзьями до конца года и выложить это на чёртов YouTube. И серьёзно, все деньги, которые мы заработаем на этом, я потрачу на свой следующий проект, и это будет иметь эффект домино", — заявила Стюарт.

По словам актрисы, она любит Голливуд и большие фильмы, но не уверена, что сможет их снимать.

"Я хочу снимать странные вещи. И я совершенно не против делать это в каком-то изолированном, причудливом виде", — добавила она.

Стюарт уверена: она добьётся успеха уже завтра, не дожидаясь чужого финансирования.

Первым режиссёрским опытом Кристен Стюарт стала драма "Хронология воды", вышедшая в мае 2025 года. Фильм рассказывает о молодой пловчихе Лидии, которая пытается сбежать от травм детства и начинает учиться литературе.