Новый агент 007: почему Том Фрэнсис стал фаворитом в гонке за роль легендарного шпиона

Кино

26-летний британский актёр Том Фрэнсис официально вошёл в шорт-лист кандидатов на роль Джеймса Бонда. Об этом сообщает Variety со ссылкой на свои источники в студии Amazon MGM.

Фото: commons.wikimedia.org by Ank Kumar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Фрэнсис является лауреатом театральной премии Лоренса Оливье. В прошлом году он получил награду за роль в мюзикле "Бульвар Сансет", где играл вместе с Николь Шерзингер.

На минувшем Met Gala актёр появился в образе, который многие сочли намёком на будущую роль. Он был одет в строгий классический костюм, чем вызвал оживлённые дискуссии в соцсетях. Пользователи обратили внимание, что его стиль очень близок к каноничному образу суперагента 007.

Помимо Фрэнсиса, в списке претендентов называются имена Джейкоба Элорди, Каллума Тёрнера и Аарона Тейлор-Джонсона, однако их участие официально не подтверждено.

Сама студия Amazon MGM пока воздерживается от комментариев. По данным инсайдеров, окончательное решение о новом агенте 007 будет принято в ближайшие месяцы.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
