Театральное чудовище на сцене: Олег Меньшиков разгромил скандального "Гамлета" с Юрой Борисовым

Художественный руководитель Московского драматического театра имени Ермоловой Олег Меньшиков жёстко высказался о спектакле "Гамлет" в МХТ имени Чехова с Юрой Борисовым в главной роли. Премьеру он назвал "театральной катастрофой" и призвал коллег не оставаться в стороне.

Фото: commons.wikimedia.org by Victor Dmitriev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Олег Меньшиков

Меньшиков подчеркнул, что относится с уважением и к худруку МХТ Константину Хабенскому, и к труппе. Однако увиденное его потрясло. По словам артиста, театр породил чудовище.

"Последнее, что я увидел, был "Гамлет" в МХТ имени Чехова. Тут не то, чтобы нравится, не нравится. Я с глубочайшим уважением отношусь к Константину Юрьевичу Хабенскому, к прославленной труппе МХТ. Но то, что я увидел, — это театральная катастрофа. Театр породил чудовище", — заявил Меньшиков.

Он также раскритиковал тех, кто приписывает спектаклю скрытые смыслы.

"И какие там смыслы? Там ни одной мысли нет, даже зарождение мысли отсутствует. …Это КВН, причём сегодняшний, а не вот тот лучших лет", — добавил худрук.

Особое недоумение у него вызвала смелость, которую якобы проявили создатели. Меньшиков посетовал, что молодые режиссёры зазубрили только три слова: "Я так вижу!". Он заявил, что есть границы, за которыми глупость должна наказываться по закону.

Педагог призвал артистов разделить ответственность за то, что выпускает театр.

Ранее с критикой спектакля выступила и супруга Олега Меньшикова Анастасия Чернова.