Осквернение Гомера: что именно возмутило Илона Маска в звёздном составе "Одиссеи" Кристофера Нолана

Илон Маск раскритиковал новый фильм Кристофера Нолана "Одиссея", который ещё не вышел на экраны. Миллиардер опубликовал гневный пост в соцсети X, где обвинил режиссёра в погоне за премией "Оскар" вместо желания снять хорошее кино.

Поводом для недовольства стал звёздный и разнообразный каст. В фильме заняты Зендея, Том Холланд, Роберт Паттинсон, Мэтт Деймон, Энн Хэтэуэй и Шарлиз Терон. Елену Троянскую сыграет темнокожая Лупита Нионго, а одну из ролей получил трансгендерный* актёр Эллиот Пейдж.

"Крис Нолан осквернил "Одиссею" ради того, чтобы его фильм мог претендовать на "Оскар"", — высказался Маск.

Миллиардер также поддержал другой пост, где автора назвали трусом. "Ни один человек на планете на самом деле не считает Лупиту Нионго "самой красивой женщиной в мире", — говорилось в сообщении. — Нолан технически талантлив, но трус". Маск лаконично ответил: "Это правда".

Напомним, официальный трейлер "Одиссеи" вышел несколько недель назад. Премьера фильма, снятого по поэме Гомера, запланирована на июль.

