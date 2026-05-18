Осквернение Гомера: что именно возмутило Илона Маска в звёздном составе "Одиссеи" Кристофера Нолана

Илон Маск раскритиковал новый фильм Кристофера Нолана "Одиссея", который ещё не вышел на экраны. Миллиардер опубликовал гневный пост в соцсети X, где обвинил режиссёра в погоне за премией "Оскар" вместо желания снять хорошее кино.

Фото: flickr.com by Tesla Owners Club Belgium, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Илон Маск

Поводом для недовольства стал звёздный и разнообразный каст. В фильме заняты Зендея, Том Холланд, Роберт Паттинсон, Мэтт Деймон, Энн Хэтэуэй и Шарлиз Терон. Елену Троянскую сыграет темнокожая Лупита Нионго, а одну из ролей получил трансгендерный* актёр Эллиот Пейдж.

"Крис Нолан осквернил "Одиссею" ради того, чтобы его фильм мог претендовать на "Оскар"", — высказался Маск.

Миллиардер также поддержал другой пост, где автора назвали трусом. "Ни один человек на планете на самом деле не считает Лупиту Нионго "самой красивой женщиной в мире", — говорилось в сообщении. — Нолан технически талантлив, но трус". Маск лаконично ответил: "Это правда".

Напомним, официальный трейлер "Одиссеи" вышел несколько недель назад. Премьера фильма, снятого по поэме Гомера, запланирована на июль.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
