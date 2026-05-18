Цифровой закат эпохи кино: Владимир Машков предсказал будущее актёров в эпоху искусственного интеллекта

Кино

Народный артист России и худрук театра "Современник" Владимир Машков заявил, что искусственный интеллект в будущем сможет заменить телеведущих и киноактёров. Однако живой театр, по его убеждению, останется незаменимым.

Владимир Машков
Фото: mos.ru by Ю. Иванко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Владимир Машков

Машков отметил, что ИИ уже достиг высокого уровня в решении сложных задач, используемых в кино. Технологии постепенно меняют восприятие актёрской профессии. Но именно театр способен сохранить живые эмоции, которых не может дать искусственный интеллект.

"А живой театр он останется навсегда. Дыхание чувствовать, пот артиста — вот здесь и сейчас решать вопросы. Это будет востребовано всё больше и больше", — подчеркнул Машков в интервью "Вестям".

Артист признался, что даже ждёт момента полного внедрения ИИ в кино и телевидение. Тогда театр, по его словам, станет для зрителей "самым тёплым и нужным местом".

С позицией коллеги согласился и Сергей Безруков. Худрук МХАТ имени Горького заявил, что ИИ может быть полезным инструментом, но ему недоступны человеческая фантазия и живая актёрская энергия. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
