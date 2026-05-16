Жена Олега Меньшикова раскритиковала "Гамлета" с Борисовым: что именно ей не зашло

Кино

Жена народного артиста России Олега Меньшикова Анастасия Чернова посмотрела спектакль "Гамлет" в МХТ имени Чехова. Главную роль принца исполнил номинант на "Оскар" Юра Борисов, также в постановке заняты Анна Чиповская, Артём Быстров и Андрей Максимов.

Юра Борисов
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Sun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Чернова осталась не в восторге от увиденного.

"Совсем не моё", — лаконично высказалась она, не вдаваясь в подробности. 

На премьере побывал и Иван Янковский. Актёр поздравил коллег и вручил Борисову необычный подарок — букет цветов в автомобильной шине.

Спектакль вызвал огромный ажиотаж ещё до показа: билеты разлетелись за два часа, а перекупщики подняли цены до 200 тысяч рублей при официальной стоимости до 50 тысяч.

Ранее актриса Анна Чиповская высказывалась о сложностях работы с Борисовым на театральной сцене.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
