За гранью киноролей: как 22 дня в полной изоляции изменили мировоззрение Мэттью Макконахи

Актёр Мэттью Макконахи признался, что после получения всемирной славы решил уехать подальше от Голливуда. Популярность давила на него, и он отправился в Перу, где провёл 22 дня без электричества и связи с близкими.

Звезде нужно было встать на ноги и понять, кто он есть на самом деле. В джунглях он взял себе псевдоним Матео и жил как обычный человек, без привилегий знаменитости.

"Нужно было доказать, что могу быть простым человеком. Но я не верил в себя, ведь теперь, когда стал знаменитым, у меня было столько связей с тем и другим. И я пытаюсь понять, что из этого правда, а что — вымысел", — рассказал Макконахи в подкасте No Magic Pill.

Актёр признался, что пробыл в этом месте достаточно долго, чтобы сказать себе: "Могу это прожить. Это может стать смыслом моей жизни". И как только он это понял, то решил, что теперь можно вернуться домой.

На прощание с людьми, встреченными в Перу, Макконахи было грустно. Ведь они видели в нём не кинозвезду, а человека. Эти 22 дня стали для него точкой опоры перед возвращением в привычную жизнь.