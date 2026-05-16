Военная драма на Netflix: принц Гарри перенесёт на экран реальную историю сражений в Афганистане

Кино

Студия Archewell принца Гарри и Меган Маркл разрабатывает художественный фильм для Netflix. Картина основана на мемуарах британского военного Адама Джоуэтта "No Way Out: The Searing True Story of Men Under Siege", сообщает Deadline.

Фото: commons.wikimedia.org by Northern Ireland Office, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Сценарий напишет номинант на "Оскар" Мэтт Чарман, известный по работе над "Шпионским мостом". В центре сюжета — рота Easy, спешно собранное и недоукомплектованное подразделение из парашютистов и стрелков Королевского ирландского полка.

Действие разворачивается в июле 2006 года в афганской провинции Гильменд. Солдатам приказывают удерживать центр района Муса-Кала любой ценой. В течение 21 дня они отражают атаки талибов, находясь в ветхом здании и будучи отрезанными от внешнего мира.

Проект описывают как эмоциональную историю в духе "Чёрного ястреба" и "Моста через реку Квай". Тема особенно близка принцу Гарри: он дважды служил в Афганистане, в том числе в провинции Гильменд. Гарри и Меган выступят продюсерами наряду с Трейси Райерсон.

Это не единственная полнометражная лента Archewell на Netflix. Студия также работает над адаптацией романа "The Wedding Date" сценаристки Трейси Оливер и экранизацией бестселлера Кейли Форчун "Meet Me At The Lake". 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
