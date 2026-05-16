Семь репетиторов в день: Юлия Пересильд раскрыла цену досрочного аттестата дочери

Восходящая звезда Анна Пересильд не хочет учиться в 11-м классе — 16-летняя девушка намерена получить аттестат экстерном. Её мать, актриса Юлия Пересильд, не стала отговаривать, но честно обрисовала последствия.

В беседе с "7 Дней" Пересильд заявила, что не будет учиться за дочь. Актриса подчеркнула: свою школу она уже закончила и хорошо, а дальше это не её проблемы.

"Это её решение было, но, естественно, я ей сказала, что её ждёт, например, по семь репетиторов в день. Я же не учусь за неё в школе. Я свою школу уже закончила и хорошо закончила… Это уже не мои проблемы", — заявила Пересильд.

Старшая дочь при этом не скрывает амбиций. Анна намерена поступать в ГИТИС — на актёрский факультет под руководством Олега Меньшикова. Девушке предстоит пройти несколько этапов отбора: помимо прослушивания, комиссия изучит результаты её выпускных экзаменов.

Сама Анна называет свой выбор осознанным, а не протестом. Она чувствует себя в школе не на своём месте, поскольку повзрослела рано, и хочет быстрее сосредоточиться на профессии.