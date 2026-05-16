Непростые годы режиссёра: почему Данила Козловский отказался впадать в депрессию

Актёр и режиссёр Данила Козловский признался, что последние годы были для него непростыми, однако он сознательно отказался впадать в депрессию. Артист не стал скрывать: он просто не мог себе этого позволить.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Данила Козловский

По словам Козловского, нужно жить и не сдаваться. Кризис он воспринял не как препятствие, а как стимул к работе над новыми проектами.

Как пишут "Ведомости", сейчас у его студии DK Entertainment в разработке 12 картин. Среди проектов — сериал "Братья Карамазовы". Козловский планирует переосмыслить роман Достоевского, но без переноса действия в современность. Режиссёр убеждён, что оригинал сам по себе достаточно кинематографичен.

"Мы не переносим действие в современный мир и не ставим произведение с ног на голову с точки зрения героев и сюжета. "Братья Карамазовы" — достаточно кинематографичный роман сам по себе, там уже до нас всё придумано. Нужно просто вчитаться, понять, "взломать" его, художественно осмыслить и попробовать присвоить", — объяснил Козловский.

Ранее актриса Анна Чиповская рассказала о работе с коллегой Юрой Борисовым над спектаклем "Гамлет" в МХТ им. Чехова.