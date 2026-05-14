Философия дружбы и любви: представлен рейтинг лучших романтических комедий всех времён

Кино

Издание Collider представило рейтинг десяти лучших романтических комедий в истории кино. Составители признаются, что Голливуд за эти годы выпустил бесчисленное количество картин, которые тронули сердца зрителей.

Фото: flickr.com by Sörn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Первое место досталось фильму Роба Райнера "Когда Гарри встретил Салли" с Билли Кристалом и Мег Райан. Картина прослеживает отношения героев на протяжении 12 лет — от знакомства в Чикаго до постоянных случайных встреч. На втором месте — "Власть луны" (1987) с Николасом Кейджем и Шер. Замыкает тройку "Только ты" (1994), где сыграли Роберт Дауни-младший и Мариса Томей.

""Когда Гарри встретил Салли" — это не просто комедия, это философский трактат о том, могут ли мужчина и женщина оставаться друзьями. Фильм задал стандарт для всего жанра", — отмечается в публикации Collider.

В десятку также вошли "Ноттинг-Хилл", "Дневник Бриджит Джонс", "Реальная любовь", "Гордость и предубеждение" (2003), "Пока ты спал", "Интуиция" и "10 причин моей ненависти". Все перечисленные картины вышли в период с 1987 по 2003 год — время, которое многие критики называют золотой эрой ромкомов.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
