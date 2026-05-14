Опасный ритм: почему близкие Николь Кидман всерьёз опасаются за жизнь актрисы

Николь Кидман столкнулась с одним из самых сложных периодов в жизни. В сентябре 2024 года умерла её 84-летняя мать, а в начале 2026-го актриса развелась с кантри-певцом Китом Урбаном после 20 лет брака. Инсайдеры, близкие к звезде, сообщают: она на грани физического и эмоционального истощения.

Фото: commons.wikimedia.org by MingleMediaTVNetwork, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Друзья обеспокоены внешним видом Кидман. У неё появились огромные тёмные круги под глазами от недосыпа, она похудела как никогда. После съёмок сцены рестлинга для сериала "У Марго проблемы с деньгами" актрису увезли в больницу: она вышла на площадку с сильнейшим гриппом, была бледной и дрожала, но настояла на отработке всех сцен.

"Все, кто её хорошо знает, очень за неё волнуются. У неё огромные тёмные круги под глазами, и она похудела как никогда. Создаётся впечатление, что Николь боится остановиться", — поделился источник.

Сама актриса признавалась, что просыпается в три утра, плачет и задыхается. Чувство вины усугубляется тем, что в момент смерти матери она находилась в Венеции на вручении награды. Потеря близкого человека оказалась настолько сильным ударом, что Кидман решила освоить профессию доулы смерти — сопровождать умирающих.

Недавно появились слухи о романе Николь с австралийским актёром Саймоном Бейкером — бывшим мужем её подруги. Окружение опасается, что новые отношения начались слишком быстро, а сама Кидман всё ещё очень ранима. Актриса продолжает сниматься в сериалах и готовится к эротическому триллеру, отказываясь брать паузу для восстановления.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
