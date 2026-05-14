Розовое вино вместо МКАДа: Дмитрий Назаров высмеял слухи о своём возвращении в РФ

Дмитрий Назаров и его жена Ольга Васильева разыграли поклонников и журналистов после того, как в СМИ появилась информация об их письме в Государственную Думу. Якобы Васильева просила депутатов помочь семье вернуться из Франции в Москву из-за проблем со здоровьем и финансов.
Спустя несколько часов после того, как новость перепечатали многие российские издания, пара записала видео из машины. Ролик начинается с того, что Васильева спрашивает мужа, куда они едут.
"В ответ на твоё трогательное письмо в Государственную Думу мы получили не менее трогательное разрешение вернуться в Москву", — спокойно отвечает Назаров.
Затем он добавляет, что они уже миновали границу Беларуси и России и до МКАДа осталось три с половиной часа.
Васильева начинает мечтать о прогулках по московским бульварам и счастливых лицах жителей. Но в этот момент актёр обрывает её: "Но шутки в сторону. Выяснилось, что многие из наших поклонников потеряли чувство юмора и реальности. Мы едем в Тулонщину, где наши друзья сегодня презентуют и дегустируют новое розовое вино".
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин уже опроверг информацию о поступлении какого-либо письма от Васильевой.
Специалисты по клинингу и ремонту сантехники раскрыли методику бережного восстановления поверхностей с помощью доступных аптечных и кухонных ингредиентов.