Розовое вино вместо МКАДа: Дмитрий Назаров высмеял слухи о своём возвращении в РФ

Дмитрий Назаров и его жена Ольга Васильева разыграли поклонников и журналистов после того, как в СМИ появилась информация об их письме в Государственную Думу. Якобы Васильева просила депутатов помочь семье вернуться из Франции в Москву из-за проблем со здоровьем и финансов.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дмитрий Назаров

Спустя несколько часов после того, как новость перепечатали многие российские издания, пара записала видео из машины. Ролик начинается с того, что Васильева спрашивает мужа, куда они едут.

"В ответ на твоё трогательное письмо в Государственную Думу мы получили не менее трогательное разрешение вернуться в Москву", — спокойно отвечает Назаров.

Затем он добавляет, что они уже миновали границу Беларуси и России и до МКАДа осталось три с половиной часа.

Васильева начинает мечтать о прогулках по московским бульварам и счастливых лицах жителей. Но в этот момент актёр обрывает её: "Но шутки в сторону. Выяснилось, что многие из наших поклонников потеряли чувство юмора и реальности. Мы едем в Тулонщину, где наши друзья сегодня презентуют и дегустируют новое розовое вино".

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин уже опроверг информацию о поступлении какого-либо письма от Васильевой.