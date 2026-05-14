Эмоциональный ответ: актриса Лиза Моряк высказалась о нападках зрителей из-за "Войны и мира"

Кино

Лиза Моряк, утверждённая на роль Элен Курагиной в новой экранизации романа Льва Толстого "Война и мир", столкнулась с неожиданной критикой. После того как актриса опубликовала видео со съёмочной площадки, в комментариях появились язвительные замечания.

Фото: Telegram by Telegram-канал Лизы Моряк и Сарика Андреасяна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хейтеров возмутило, что Моряк играет беременной. Они писали про "переворачивающегося в гробу Толстого" и сомневались, что такой образ соответствует классике. Артистка не стала терпеть и записала ответ в личном блоге.

"Дорогие друзья, в кадре моего живота не видно. А если в жизни я беременна, то это ничего не значит. Очень многие артистки выходят на съёмочную площадку, будучи беременными. Меня обижают такие комментарии, потому что я, будучи беременной, ещё и работаю", — заявила актриса.

Моряк подчеркнула, что Лев Николаевич Толстой точно не переворачивается, а её живот никак не мешает воплощению образа Элен Курагиной — одной из самых ярких героинь романа. Актриса напомнила, что беременность — естественное состояние, и многие её коллеги продолжали работать в положении.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
