Талант важнее канона: Миа Халифа жёстко ответила Илону Маску на упрёки в адрес Кристофера Нолана

Модель и блогерша Миа Халифа вступилась за режиссёра Кристофера Нолана после того, как Илон Маск раскритиковал кастинг фильма "Одиссея". Поводом стало утверждение Лупиты Нионго на роль Елены Троянской, которую Гомер описывал светловолосой.

Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Илон Маск

Маск в соцсети X заявил, что Нолан якобы меняет расу персонажа ради разнообразия и получения наград. Миллиардер также высмеял слухи об участии Эллиота Пейджа в проекте.

"Иногда ты настолько неправ, что снова оказываешься прав… Да… Он взял её, потому что хочет награды… потому что она хороша", — написала Халифа, отвечая Маску в X.

Блогерша подчеркнула, что решение Нолана продиктовано исключительно талантом актрисы, а не попыткой угодить киноакадемии. Лупита Нионго — обладательница "Оскара" за роль в фильме "12 лет рабства".

Премьера "Одиссеи" запланирована на июль 2026 года. Нионго исполнит не только роль Елены Троянской, но и её сестры Клитемнестры. В картине также снимаются Мэтт Дэймон и Том Холланд.