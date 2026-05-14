Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Владивосток голосует за будущее: три территории получат федеральные деньги, если горожане не промолчат
Глава АвтоВАЗа променял Mercedes на Lada Aura — его пример станет приговором для всех иномарок
Подарок в пустынной церкви: экс-жена Лепса рассказала о необычном моменте в свой 54-й день рождения
Маск запускает ракету, которую не видел никто — она рухнет в воду, а главное чудо случится до падения
Вместо слепого жребия: старшеклассники создадут цифровые модели своего успеха
Энергетический щит планеты: почему мировая экономика зависит от поставок из России
Петергоф готовит нечто неожиданное — в этом году праздник фонтанов будет не таким, как раньше
Заправки на грани: как АИ-92 тянет бизнес к убыткам и чем это грозит водителям
Терапия "треш-контентом": как известный стилист восстанавливается после съёмок

Гламур и секреты элиты: Ким Кардашьян готовит новую подростковую драму для Netflix

Кино

Ким Кардашьян официально вошла в продюсерскую команду нового сериала Netflix под названием "Калабасас" (Calabasas).

Ким Кардашьян
Фото: commons.wikimedia.org by Nicole Alexander, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ким Кардашьян

Проект получил зелёный свет на стриминговой платформе: его шоураннером и исполнительным продюсером выступит Крис Ван Дьюсен, создатель первых двух сезонов "Бриджертонов", чей дебютный сезон остаётся одним из самых просматриваемых в истории сервиса.

Вместе с Кардашьян за проект также отвечает её коллега по сериалу "Американская история ужасов: Деликатное положение" Эмма Робертс. Кроме того, в список исполнительных продюсеров вошли Александра Милчан, Кара Прайс, Мэтт Матруски, а также автор первоисточника Виа Блейднер. Для Ван Дьюсена это первый проект по его новому эксклюзивному контракту с Netflix.

В основу сценария легла книга самой Блейднер "If You Lived Here You'd Be Famous By Now". Главная героиня — амбициозная дочь директора элитной частной школы в Калабасасе, самом престижном районе к западу от Лос-Анджелеса. Её идеальное будущее рушится, когда она влюбляется в парня, который намеренно отвергает правила местной золотой молодёжи.

"Сериал "Калабасас" — именно такой проект, о создании которого я всегда мечтал. Это гламурное, смелое, захватывающее и эмоциональное шоу, на котором я вырос", — цитирует слова шоураннера издание Variety.

По словам Ван Дьюсена, великие подростковые драмы той эпохи доказали, что телевидение одновременно может быть эскапистским, провокационным и глубоко личным.

Официальный анонс состоялся в рамках ежегодной презентации Netflix Upfronts. Дата премьеры и актёрский состав пока не раскрываются. По данным Variety, Netflix вступил в жёсткую борьбу за права на экранизацию ещё в 2024 году, выиграв тендер у нескольких крупных конкурентов. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Джинсы в сторону: названы самые удобные брюки лета, которые теперь модно носить в городе
Красота и стиль
Джинсы в сторону: названы самые удобные брюки лета, которые теперь модно носить в городе
На Украине произошло то, чего боялись на Банковой: мобилизация начала провоцировать самосуд
Мир. Новости мира
На Украине произошло то, чего боялись на Банковой: мобилизация начала провоцировать самосуд
Забудьте про Турцию: в Европе нашли страну, где отдых в 3 раза дешевле, а море — чище
Туризм
Забудьте про Турцию: в Европе нашли страну, где отдых в 3 раза дешевле, а море — чище
Популярное
Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут

Специалисты по клинингу и ремонту сантехники раскрыли методику бережного восстановления поверхностей с помощью доступных аптечных и кухонных ингредиентов.

Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут
Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани
Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани
Джинсы в сторону: названы самые удобные брюки лета, которые теперь модно носить в городе
На Украине произошло то, чего боялись на Банковой: мобилизация начала провоцировать самосуд
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Чистотел просто так не растет: о каких скрытых проблемах почвы сигнализирует этот сорняк
Вашингтон перестал церемониться с Киевом: Трамп поставил ультиматум по Донбассу
В 10 раз дешевле Израиля: забытый город в России, где вода держит тело на плаву
В 10 раз дешевле Израиля: забытый город в России, где вода держит тело на плаву
Последние материалы
Городской баг: почему вы прожили в городе всю жизнь, но ни разу не видели птенца голубя
Главная ЛОР-ошибка прошлого века: за какую операцию советских детей награждали мороженым
Вулканы всегда пугали человечество — а теперь оказалось, что они могут быть полезными, и вот как
Талия теряет форму не от возраста: вот как убрать выпирающий живот без изматывающих тренировок
Забудьте про тюль с кружевом: 3 правила текстиля, которые сделают комнату светлее и просторнее
После 40 бег и штанга только калечат — а есть один снаряд, который качает всё тело и не убивает суставы
Вместо слепого жребия: старшеклассники создадут цифровые модели своего успеха
Энергетический щит планеты: почему мировая экономика зависит от поставок из России
Петергоф готовит нечто неожиданное — в этом году праздник фонтанов будет не таким, как раньше
Окно в Европу сместилось: куда массово устремились российские путешественники в этом году
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.