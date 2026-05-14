Гламур и секреты элиты: Ким Кардашьян готовит новую подростковую драму для Netflix

Ким Кардашьян официально вошла в продюсерскую команду нового сериала Netflix под названием "Калабасас" (Calabasas).

Проект получил зелёный свет на стриминговой платформе: его шоураннером и исполнительным продюсером выступит Крис Ван Дьюсен, создатель первых двух сезонов "Бриджертонов", чей дебютный сезон остаётся одним из самых просматриваемых в истории сервиса.

Вместе с Кардашьян за проект также отвечает её коллега по сериалу "Американская история ужасов: Деликатное положение" Эмма Робертс. Кроме того, в список исполнительных продюсеров вошли Александра Милчан, Кара Прайс, Мэтт Матруски, а также автор первоисточника Виа Блейднер. Для Ван Дьюсена это первый проект по его новому эксклюзивному контракту с Netflix.

В основу сценария легла книга самой Блейднер "If You Lived Here You'd Be Famous By Now". Главная героиня — амбициозная дочь директора элитной частной школы в Калабасасе, самом престижном районе к западу от Лос-Анджелеса. Её идеальное будущее рушится, когда она влюбляется в парня, который намеренно отвергает правила местной золотой молодёжи.

"Сериал "Калабасас" — именно такой проект, о создании которого я всегда мечтал. Это гламурное, смелое, захватывающее и эмоциональное шоу, на котором я вырос", — цитирует слова шоураннера издание Variety.

По словам Ван Дьюсена, великие подростковые драмы той эпохи доказали, что телевидение одновременно может быть эскапистским, провокационным и глубоко личным.

Официальный анонс состоялся в рамках ежегодной презентации Netflix Upfronts. Дата премьеры и актёрский состав пока не раскрываются. По данным Variety, Netflix вступил в жёсткую борьбу за права на экранизацию ещё в 2024 году, выиграв тендер у нескольких крупных конкурентов.