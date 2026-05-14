Франция или Москва? Супруга Дмитрия Назарова прояснила ситуацию с возвращением

Ольга Васильева, жена актёра Дмитрия Назарова, опровергла сообщения о том, что направляла в Государственную Думу письмо с просьбой разрешить семье вернуться в Россию из Франции. Об этом она заявила в беседе с Telegram-каналом "RT на русском".

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Актёр Дмитрий Назаров

Первым о существовании послания сообщил Telegram-канал Mash, приложив фотографии текста. В нём якобы содержалась просьба о возвращении в Москву для жизни и работы, а также жалоба на низкое качество медицины во Франции. Однако спикер Госдумы Вячеслав Володин не подтвердил поступление такого документа.

"Сама Ольга Назарова заявила RT, что информация о послании от её имени — фейк", — сообщается в Telegram-канале.

В соцсетях тем не менее находятся те, кто сомневается в опровержении. Пользователи пишут, что Васильева могла испугаться реакции и "дать заднюю".

Напомним, в 2023 году Назаров и его супруга покинули Россию после высказываний против СВО, их уволили из МХТ имени Чехова. В эмиграции против актёра возбудили дело о дискредитации армии. Сам он ранее жаловался на проблемы со здоровьем.