Право на выбор: Елена Проклова высказалась о нашумевшем наследстве Людмилы Арининой

Российская актриса Елена Проклова оценила решение Людмилы Арининой, которая оставила всё наследство Ирине Пеговой, а не кровным родственникам. Проклова не видит в этом ничего удивительного.

По её словам, Аринину и Пегову связывала долгая и тёплая дружба. Пегова заботилась о пожилой коллеге до последних дней, и именно эта преданность стала решающей.

"Вы думаете, если бы не были их отношения такими, она бы получила такое наследство? Вряд ли. Я думаю, что воля дарителя — это всегда его право. Человек всегда взвешивает, кого одарить. В этом и состоит смысл таких взаимоотношений, когда хочется это сделать", — цитирует Проклову Teleprogramma.org.

Сама Ирина Пегова отказывается от публичных комментариев. Звезда сериалов и раньше не любила обсуждать свою дружбу с Арининой, известной по фильму "Гостья из будущего". Проклова полностью разделяет такую позицию.

У Арининой остались племянники. При жизни их общение сводилось к редким звонкам. Узнав о завещании, родственники попытались оспорить документ, однако, по данным СМИ, актриса заранее позаботилась о медицинском освидетельствовании своей дееспособности.