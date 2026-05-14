Сакральное место: как утренние разговоры в ванной спасают брак Тома Хэнкса

Актриса Рита Уилсон, супруга Тома Хэнкса, поделилась рецептом их долгого и крепкого брака. Знаменитости вместе уже 38 лет, и Уилсон считает, что один из главных секретов кроется в совместном времяпрепровождении в ванной.
По словам актрисы, именно там они с мужем каждое утро делятся планами на день, рассказывают друг другу о страхах и переживаниях. Это личное пространство стало для них местом полной откровенности, которое помогает оставаться близкими даже после десятилетий брака.
"Мы вместе пользуемся ванной. Там мы рассказываем о своих планах на день, делимся страхами и тревогами. Это наше сакральное место, где нет никакой лжи и притворства", — поделилась Уилсон в беседе с журналистами.
Вторым важным условием счастливых отношений она назвала общие ценности, в частности преданность любимому делу. Рита уверена, что супруги должны расти и развиваться вместе, учиться на ошибках и обязательно поддерживать друг друга в любых начинаниях.
Рита Уилсон и Том Хэнкс поженились в 1988 году. В браке у пары родилось двое детей. За почти 40 лет совместной жизни они не раз доказывали, что их союз — один из самых прочных в Голливуде.
Специалисты по клинингу и ремонту сантехники раскрыли методику бережного восстановления поверхностей с помощью доступных аптечных и кухонных ингредиентов.