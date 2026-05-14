Сакральное место: как утренние разговоры в ванной спасают брак Тома Хэнкса

Кино

Актриса Рита Уилсон, супруга Тома Хэнкса, поделилась рецептом их долгого и крепкого брака. Знаменитости вместе уже 38 лет, и Уилсон считает, что один из главных секретов кроется в совместном времяпрепровождении в ванной.

Том Хэнкс, актер
Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Тома Хэнкса by Личный Инстаграм-аккаунт Тома Хэнкса
По словам актрисы, именно там они с мужем каждое утро делятся планами на день, рассказывают друг другу о страхах и переживаниях. Это личное пространство стало для них местом полной откровенности, которое помогает оставаться близкими даже после десятилетий брака.

"Мы вместе пользуемся ванной. Там мы рассказываем о своих планах на день, делимся страхами и тревогами. Это наше сакральное место, где нет никакой лжи и притворства", — поделилась Уилсон в беседе с журналистами.

Вторым важным условием счастливых отношений она назвала общие ценности, в частности преданность любимому делу. Рита уверена, что супруги должны расти и развиваться вместе, учиться на ошибках и обязательно поддерживать друг друга в любых начинаниях.

Рита Уилсон и Том Хэнкс поженились в 1988 году. В браке у пары родилось двое детей. За почти 40 лет совместной жизни они не раз доказывали, что их союз — один из самых прочных в Голливуде. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
