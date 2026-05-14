Варенье из бабочек горчит: за что Балагов получил в Каннах разгромные отзывы

Кантемир Балагов, снявший фильмы "Теснота" и "Дылда", представил в Каннах свою новую работу "Варенье из бабочек" (Butterfly Jam). Однако первый англоязычный опыт режиссёра встретили без восторга.

Сейчас на агрегаторе Rotten Tomatoes у картины лишь 38% одобрения на основе 12 рецензий. Среди немногих сильных сторон критики отмечают актёрскую игру Барри Кеогана и Райли Кио, операторскую работу Джомо Фрэя и саундтрек от Саши и Евгения Гальпериных.

"Главная претензия критиков — сценарий. Диалоги назвали бессмысленными и бесцельными. Важные события остаются за кадром. Повествование не имеет общего тона. Оно постоянно распадается", — резюмирует портал Cheek Look, обобщая мнения зарубежных рецензентов.

Издание World of Reel и вовсе назвало картину "шатким, не имеющим направления провалом", который "теряет импульс почти сразу после начала". Повествование не имеет общего тона, всё время распадается и мешает воспринимать картину как единое целое.

Фильм "Варенье из бабочек" рассказывает историю подростка из черкесской общины в Нью-Джерси, который мечтает о рестлинге, но вынужден работать в семейной закусочной. В главных ролях, помимо Кеогана и Кио, также задействованы Моника Беллуччи и Гарри Меллинг.

Премьера картины состоялась в рамках параллельной программы "Двухнедельник режиссёров" Каннского кинофестиваля.