Разрушение магии кино: почему Жюльет Бинош выступает против координаторов интимных сцен

Кино

62-летняя актриса Жюльет Бинош заявила, что выступает против участия координаторов интимных сцен в киносъёмках. По её мнению, их вмешательство способно привести к "плохим ситуациям" на площадке.

Фото: commons.wikimedia.org by Georges Biard, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Жюльет Бинош

Актриса поделилась личным опытом работы с таким специалистом. Она отметила, что вся его лексика сводилась к формальным вопросам о согласии на прикосновения, что, по её словам, заставляет актёров думать только о теле, а не о чувствах персонажа.

"Если вы думаете о движении, которое собираетесь сделать, а не о чувствах, вы оказываетесь в слабой позиции. Вам действительно нужно выйти за пределы своей зоны комфорта, иначе вы станете ханжой и не будете честны в том, что происходит на съёмках", — цитирует Бинош The Guardian.

При этом актриса признала, что сама сталкивалась с нарушением обещаний после съёмок интимных сцен. Она "почувствовала себя преданной", увидев финальный монтаж картины "Алиса и Мартин" режиссёра Андре Тешине. Бинош удалось договориться о вырезке нежелательных кадров до выхода фильма, но с режиссёром она больше не работала.

Профессия координатора интимных сцен в Голливуде существует относительно недавно, и отношение к ним разное. Например, оскароносная Майки Мэдисон отказалась от такого специалиста на съёмках "Аноры", а на площадке сериала "Кумир" с Лили-Роуз Депп координатор присутствовал — при этом проект критиковали за чрезмерную сексуализацию. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
