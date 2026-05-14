Испытание Шекспиром: Чиповская объяснила сложность работы с Юрием Борисовым в новом спектакле

Исполнительница роли Гертруды в спектакле "Гамлет" Аня Чиповская после премьеры в МХТ имени Чехова поделилась впечатлениями от работы с Юрой Борисовым, для которого этот выход стал дебютом на сцене театра.

Фото: commons.wikimedia.org by Frank Sun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Юра Борисов

Актриса призналась, что старалась воспринимать присутствие оскаровского номинанта как данность. По её словам, если выходить на сцену и бояться партнёра или того, что зрители идут в первую очередь ради него, ничего не получится.

"Я постаралась воспринять это как факт. Если вы будете выходить на сцену в спектакле "Гамлет” во МХТ имени Чехова с Юрой Борисовым в главной роли и будете бояться, или на репетициях будете бояться, что у вас получится? Ничего не получится. Даже если что-то могло получиться, и оно не получится", — отметила актриса.

Чиповская и Борисов уже работали вместе на съёмках фильма "Пророк. История Александра Пушкина". Однако актриса подчёркивает, что театр и кино — принципиально разные процессы. В спектакле нужно выстроить непрерывное существование на протяжении всего действия, что требует иного подхода.

При этом она называет Борисова актёром создающего типа, с уникальной и небанальной фантазией. Он постоянно находится в процессе осмысления и готов предлагать новое — это, по мнению Чиповской, очень мощно.

В постановке также заняты Артём Быстров, Кузьма Котрелёв, Андрей Максимов, Николай Романов и Софья Шидловская.