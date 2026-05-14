Тяжёлое признание: Вин Дизель не смог сдержать слёз на показе Форсажа в Каннах

Вин Дизель на специальном показе фильма "Форсаж" в Каннах признался, что ему очень тяжело пересматривать ленту. Актёр несколько раз делал паузы во время выступления, чтобы справиться с нахлынувшими эмоциями.
Дизель пояснил, что многие сцены он воспринимает иначе, чем обычные зрители. Для него это не просто кадры, а живые воспоминания о друге, который трагически погиб в 2013 году.
"Мне так тяжело смотреть этот фильм, потому что в нём столько моментов, которые я воспринимаю иначе, чем остальные. Сцена, которую видите вы, для меня — воспоминание о том, как Пабло сказал мне, что у него родилась дочь", — приводит слова актёра Independent.
На мероприятии присутствовала и дочь Пола Уокера — Мидоу. Дизель назвал девушку своим источником силы и выразил уверенность, что отец гордился бы ею. Он также процитировал Мидоу, которая в тот день сказала: "Мне 27 лет, и я смотрю фильм, который мой отец снял в 27".
Сам актёр вышел на сцену в блейзере, расшитом стразами, с надписью "Fast Forever" ("Форсаж навсегда") — так называется финальная часть франшизы. Её выход запланирован на 17 марта 2028 года.
