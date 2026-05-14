Тяжёлое признание: Вин Дизель не смог сдержать слёз на показе Форсажа в Каннах

Вин Дизель на специальном показе фильма "Форсаж" в Каннах признался, что ему очень тяжело пересматривать ленту. Актёр несколько раз делал паузы во время выступления, чтобы справиться с нахлынувшими эмоциями.

Фото: commons.wikimedia by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
американский актёр Вин Дизель

Дизель пояснил, что многие сцены он воспринимает иначе, чем обычные зрители. Для него это не просто кадры, а живые воспоминания о друге, который трагически погиб в 2013 году.

"Мне так тяжело смотреть этот фильм, потому что в нём столько моментов, которые я воспринимаю иначе, чем остальные. Сцена, которую видите вы, для меня — воспоминание о том, как Пабло сказал мне, что у него родилась дочь", — приводит слова актёра Independent.

На мероприятии присутствовала и дочь Пола Уокера — Мидоу. Дизель назвал девушку своим источником силы и выразил уверенность, что отец гордился бы ею. Он также процитировал Мидоу, которая в тот день сказала: "Мне 27 лет, и я смотрю фильм, который мой отец снял в 27".

Сам актёр вышел на сцену в блейзере, расшитом стразами, с надписью "Fast Forever" ("Форсаж навсегда") — так называется финальная часть франшизы. Её выход запланирован на 17 марта 2028 года.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
