Система координат – Россия: жена звезды сериала Кухня борется за возвращение супруга

Ольга Васильева, жена актёра Дмитрия Назарова (известен по роли в "Кухне"), написала письмо в Государственную Думу. Она просит помочь супругу вернуться в Россию из Франции, где семья живёт последние три года.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дмитрий Назаров

В обращении Васильева пожаловалась на низкое качество местной медицины и тоску мужа по родине. По её словам, именно вера в скорое возвращение домой помогла артисту справиться с болезнью.

"Эти годы показали, что навязываемые извне ценности не совпадают с тем, во что он верил. Он ясно понял, что его система координат — это Россия, и что именно здесь он видит своё место", — приводит текст письма Telegram-канал Mash, первым сообщивший об обращении.

Супруга актёра подчеркнула, что их семья не поддерживала ВСУ и не делала оппозиционных заявлений. Она просит защитить Назарова от репутационного и правового давления, а также дать ему возможность жить и работать в Москве.

Ранее сообщалось, что Назаров столкнулся за границей с финансовыми проблемами. Семья продала одну из квартир в Каннах за 495 тысяч евро, оставив себе апартаменты площадью 150 квадратов.