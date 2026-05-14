Дружба крепче родства: почему Людмила Аринина оставила наследство Ирине Пеговой

Актриса Людмила Аринина, ушедшая из жизни в марте в возрасте 99 лет, оставила всё наследство своей близкой подруге Ирине Пеговой.

Фото: commons.wikimedia.org by Геннадий Авраменко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ирина Пегова

Артистки сдружились на съёмках сериала "Закон обратного волшебства". Когда у Арининой умер третий муж, она пожаловалась Пеговой на одиночество. Та стала регулярно навещать женщину, покупать лекарства и приносить горячую еду.

"Это история не про корысть, не про выгоду, а про человеческую дружбу, про милосердие и взаимовыручку. Ирина поддержала Людмилу Михайловну и стала заботиться как о самом близком человеке. Окружила заботой и любовью", — пояснил собеседник kp.ru.

У Арининой остались племянники, но при жизни они почти не общались — лишь изредка созванивались. Узнав о завещании, родственники попытались оспорить документ. Однако актриса подготовилась: составила завещание давно и приложила медицинское заключение о полной дееспособности.

Адвокат Валерий Панасюк заявил, что у родни вряд ли что-то выйдет. По закону, если человек отдавал отчёт своим действиям, оспорить завещание невозможно. Максимум на что могут претендовать племянники — на обязательную долю, предусмотренную для нетрудоспособных иждивенцев.

За свою карьеру Аринина сыграла более чем в 80 фильмах, последнее появление на экране — в сериале "Склифосовский" в 2016 году.