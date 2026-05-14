Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лас-Вегас готовит спорные Стероидные игры: ученые бьют тревогу из-за рисков здоровья
Ловушка ликвидности: почему рекордные 65 триллионов на вкладах не спасают бюджет
Инвестировать в золото или нет: эксперты раскрыли, почему вечная ценность не гарантирует прибыль
Эксперты против маркировки: чем опасны ультрапереработанные продукты на самом деле
Звёздное бремя: почему особняк Аллы Пугачёвой в Истре потерял половину стоимости
Суды завалены исками к ТСЖ: почему мечта о честном управлении домом стала кошмаром
Эксперты предупреждают: новый смартфон может шпионить даже после покупки в магазине
Зачем муравьи ходят по кругу до смерти?
Магия Банковой: Ермак советовался с гадалкой, как стирать врагов, пока страна катилась в пропасть

Дружба крепче родства: почему Людмила Аринина оставила наследство Ирине Пеговой

Кино

Актриса Людмила Аринина, ушедшая из жизни в марте в возрасте 99 лет, оставила всё наследство своей близкой подруге Ирине Пеговой

Ирина Пегова
Фото: commons.wikimedia.org by Геннадий Авраменко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ирина Пегова

Артистки сдружились на съёмках сериала "Закон обратного волшебства". Когда у Арининой умер третий муж, она пожаловалась Пеговой на одиночество. Та стала регулярно навещать женщину, покупать лекарства и приносить горячую еду.

"Это история не про корысть, не про выгоду, а про человеческую дружбу, про милосердие и взаимовыручку. Ирина поддержала Людмилу Михайловну и стала заботиться как о самом близком человеке. Окружила заботой и любовью", — пояснил собеседник kp.ru.

У Арининой остались племянники, но при жизни они почти не общались — лишь изредка созванивались. Узнав о завещании, родственники попытались оспорить документ. Однако актриса подготовилась: составила завещание давно и приложила медицинское заключение о полной дееспособности.

Адвокат Валерий Панасюк заявил, что у родни вряд ли что-то выйдет. По закону, если человек отдавал отчёт своим действиям, оспорить завещание невозможно. Максимум на что могут претендовать племянники — на обязательную долю, предусмотренную для нетрудоспособных иждивенцев.

За свою карьеру Аринина сыграла более чем в 80 фильмах, последнее появление на экране — в сериале "Склифосовский" в 2016 году.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Чистотел просто так не растет: о каких скрытых проблемах почвы сигнализирует этот сорняк
Садоводство, цветоводство
Чистотел просто так не растет: о каких скрытых проблемах почвы сигнализирует этот сорняк
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
Еда и рецепты
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
Популярное
Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани

Живописное побережье Азовского моря скрывает серьезные проблемы, с которыми сталкиваются желающие переехать на юг или провести здесь отпуск в ближайшие годы.

Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани
Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут
Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут
Джинсы в сторону: названы самые удобные брюки лета, которые теперь модно носить в городе
Вашингтон перестал церемониться с Киевом: Трамп поставил ультиматум по Донбассу
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
На Украине произошло то, чего боялись на Банковой: мобилизация начала провоцировать самосуд
Вашингтон внезапно пошёл на попятную: США просят вернуть всё как было в Ормузском проливе
Чистотел просто так не растет: о каких скрытых проблемах почвы сигнализирует этот сорняк
Чистотел просто так не растет: о каких скрытых проблемах почвы сигнализирует этот сорняк
Последние материалы
Бунт против воли Трампа: демократы попытаются выбить $1,3 млрд для Украины
Слишком легкий — значит пустой: как по весу вычислить плохой кондиционер в 2026 году
Звёздное бремя: почему особняк Аллы Пугачёвой в Истре потерял половину стоимости
Богатство - это не сумма на счету: секреты стабильных финансов
Суды завалены исками к ТСЖ: почему мечта о честном управлении домом стала кошмаром
Бирюзовый рай за 1200 рублей: русские Мальдивы с белым песком, где почти нет туристов
Арктика станет лабораторией будущего
Эксперты предупреждают: новый смартфон может шпионить даже после покупки в магазине
Хантавирус Андес выходит из-под контроля: ученые фиксируют тревожные изменения в передаче
Золотые гвозди: как недружественные пошлины заставят нас полюбить отечественные шкафы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.