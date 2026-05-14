Официанты с миллионами в карманах: зачем жена Клуни заставила богатых друзей подавать еду

Джордж Клуни в беседе с британским Vogue раскрыл детали празднования собственного 65-летия. Главный сюрприз подготовила супруга Амаль.
Она нарядила близких друзей актёра официантами. Те внезапно появились перед именинником во время торжества. Сам Клуни воспринял затею с юмором.
"Устраивать сюрпризы человеку в 65 лет — дело опасное: можно и не выдержать. Понимаете, это мог быть конец. Так что с сюрпризами нужно быть осторожнее", — пошутил актёр в разговоре с изданием.
Пара воспитывает близнецов Эллу и Александра, которые родились в год свадьбы — 2014-й. Сейчас Клуни живут на ферме во французском Провансе.
Актёр признался, что выбрал Францию из-за спокойного отношения местных к знаменитостям. Он не хочет, чтобы дети страдали от папарацци или сравнивали себя с другими наследниками звёзд.
