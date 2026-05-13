Анна Глаубэ рассказала, как Милош Бикович едва не разрушил её брак: почему муж так остро отреагировал на съёмки

Актриса Анна Глаубэ откровенно рассказала о неожиданной семейной драме, связанной с работой на площадке. Её коллега по цеху Милош Бикович, известный по "Холопу", едва не стал причиной разлада в её браке с актёром Павлом Лёвкиным. Всё дело в откровенной сцене, которую Глаубэ пришлось играть с сербским артистом.

Павел, узнав о характере съёмок, очень ревновал жену. Но настоящей ошибкой, по словам Анны, стал её восторженный рассказ о партнёре после возвращения домой. Она не поняла сразу, как сильно это задело супруга.

"А я, сама того не понимая, ещё и масла в огонь подлила — пришла домой и давай восторженно рассказывать, какой Милош профессионал, как с ним легко и приятно работать. Смотрю, а лицо-то у моего мужа от этой информации не шибко счастливое…" — призналась Глаубэ в интервью "Леди.Mail".

С тех пор актриса изменила свою линию поведения. Она больше не обсуждает с мужем сцены, где играет любовь или страсть, чтобы никого не нервировать и не провоцировать ссоры. Глаубэ признаёт, что до этого случая даже не задумывалась, что её муж способен на такую ревность.

Недавно супруги впервые снялись вместе в одной сцене. Глаубэ поделилась, что им было трудно сразу настроиться на профессиональный лад — сначала они смеялись над самой ситуацией, над тем, что наконец дожили до совместного появления на экране.