Реальность страшнее вымысла: как история пропавшей Агаты Кристи станет триллером

Номинантка на "Оскар" Фелисити Джонс ("Вселенная Стивена Хокинга", "Изгой-один") воплотит на экране легендарную писательницу Агату Кристи. Картина под названием "Одиннадцать пропущенных дней" (Eleven Missing Days) расскажет о реальном исчезновении автора детективов в декабре 1926 года. 

Фото: commons.wikimedia.org by Joop van Bilsen / Anefo, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
В фильме также сыграет лауреат премии "Сезар" Венсан Кассель — ему досталась роль отставного бельгийского полицейского, который расследует таинственное исчезновение Кристи. Постановщицей выступит Берти Эллвуд, известная по сериалам "Укрытие" и "Уроки химии". Съёмки стартуют летом этого года в Великобритании.

"Это история о том, как жизнь подражает искусству: исчезновение писательницы детективов само превратилось в загадку, где подозреваемыми становятся все, кто был с ней знаком", — отмечает Deadline.

Действительно, в декабре 1926 года Агата Кристи на пике славы при странных обстоятельствах покинула свой дом и не выходила на связь 11 дней, попав на первые полосы газет.

Проект позиционируется как нуарный детективный триллер. В нём, как в лучших романах самой Кристи, расследование превращается в пазл, где каждый из близких писательницы оказывается потенциально причастным к её пропаже. Имя режиссёра Берти Эллвуд, известной по драме "Укрытие", обещает камерный и психологический подход к этой почти вековой тайне.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
