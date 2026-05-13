Двойная игра Лупиты Нионго: актриса воплотит двух сестёр в Одиссее Нолана

Режиссёр Кристофер Нолан раскрыл неожиданный кастинговый ход для своего эпического фильма "Одиссея". Оскароносная актриса Лупита Нионго предстанет в картине сразу в двух образах — Елены Троянской и её сестры Клитемнестры, жены Агамемнона. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Премьера ленты запланирована на 17 июля 2026 года. Картина станет первым в истории фильмом, полностью снятым в формате IMAX. Ранее стал известен звёздный состав: Мэтт Деймон (Одиссей), Энн Хэтэуэй (Пенелопа), Том Холланд (Телемах), Шарлиз Терон (Калипсо), Роберт Паттинсон (Антиной). Агамемнона сыграет Бенни Сафди, а его брата Менелая — Джон Бернтал.

"Меня больше всего интересовала идея о том, что для людей того времени свидетельства присутствия богов были повсюду. Прелесть кино, и особенно IMAX, в том, что вы можете погрузить зрителя в атмосферу: заставить его ощутить близость таких событий, как штормы, бурные моря, сильные ветры. Вы хотите, чтобы аудитория оказалась на корабле вместе с героями: боялась океана, боялась гнева Посейдона так же, как и персонажи. Для меня это гораздо мощнее, чем любой отдельный образ [бога]", — подчеркнул Нолан в беседе с THR.

Нолан принял принципиальное решение не задействовать актёров для изображения олимпийских богов. Вместо этого он передаст их присутствие через природные стихии — штормы, ветры и бурное море — и через веру самих героев. По замыслу режиссёра, зритель должен испытывать тот же страх перед гневом Посейдона, что и персонажи, находясь с ними на одном корабле.