И вновь на сцене: стало известно имя ведущего 99-й церемонии премии Оскар в 2027 году

Американская киноакадемия объявила, что 99-ю церемонию вручения премии "Оскар" вновь проведёт Конан О'Брайен. Мероприятие запланировано на 14 марта 2027 года. Для 62-летнего комика это будет третий год подряд у руля главной кинопремии Голливуда.

О'Брайен известен своими вечерними ток-шоу, которые выходили на протяжении трёх десятилетий. В 2025 году он получил премию Марка Твена за достижения в области американского юмора. Академия, судя по всему, делает ставку на его опыт и умение держать аудиторию в напряжении.

"Конан обладает редким даром сочетать уважение к кинематографу с искромётным юмором. Мы рады, что он согласился принять приглашение в третий раз", — заявил представитель Американской киноакадемии.

98-я церемония "Оскар" прошла в Лос-Анджелесе в ночь с 15 на 16 марта 2026 года. Тогда шоу также вёл О'Брайен. А уже со следующего года место проведения изменится: академия объявила о переезде из голливудского театра "Долби" в современный комплекс L. A. Live в центре Лос-Анджелеса.