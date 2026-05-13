Связь сквозь десятилетия: Маколей Калкин поделился болью из-за смерти Кэтрин О’Хары

Актёр Маколей Калкин, известный по роли Кевина Маккаллистера в культовой комедии "Один дома", впервые подробно высказался о смерти Кэтрин О'Хары, сыгравшей его экранную мать. 

Фото: YouTube канал Надежда Стрелец by Скриншот видео YouTube канала Cinemax_24, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Калкин признался, что уход 71-летней актрисы 30 января этого года стал для него тяжёлым ударом. Он до сих пор ощущает, что многое осталось между ними недосказанным. По словам артиста, потеря произошла слишком внезапно и рано.

"Когда Кэтрин ушла в январе, меня это задело. Задело довольно сильно, потому что, знаете, это было слишком рано. И я почувствовал, что у нас остались незавершённые дела", — приводит слова 45-летнего актёра Gentleman's Journal.

Калкин добавил, что ощущает себя перед О'Харой в долгу. Он не любит оставаться должным и теперь жалеет, что не успел сделать для неё что-то важное. Их экранное родство переросло в настоящую дружбу, которая длилась десятилетиями.

Напомним, Кэтрин О'Хара умерла 30 января 2026 года в возрасте 71 года. Причиной смерти стала лёгочная эмболия, вызванная раком прямой кишки, с которым актриса боролась с прошлого года. Калкин тогда же опубликовал в соцсетях пронзительный пост: "Мама. Я думал, у нас есть время. Я хотел большего. Я люблю тебя".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
