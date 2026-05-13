Анимация и детектив: культовый режиссёр Питер Джексон анонсировал новый проект в Каннах

На Каннском кинофестивале режиссёр Питер Джексон, известный по трилогии "Властелин колец", раскрыл планы на следующий проект. Постановщик работает над новой анимационной лентой по мотивам популярной серии комиксов "Приключения Тинтина".

Сейчас Джексон занят написанием сценария. После завершения этой стадии он намерен самостоятельно поставить картину. Конкретной даты выхода у проекта пока нет, но сам факт возвращения режиссёра к этой франшизе уже привлёк внимание.

"Я давно хотел продолжить эту историю. Работа над сценарием идёт, и я очень рад, что смогу снова погрузиться в мир Тинтина", — приводит слова Джексона пресс-служба Каннского фестиваля.

Напомним, "Приключения Тинтина" — это культовая серия комиксов бельгийского художника Эрже, которая выходит с 1929 года. Она рассказывает о молодом репортёре и его собаке Милу, которые путешествуют по миру, раскрывая тайны и расследуя преступления. Франшиза стала классикой европейской графической литературы.

Ранее по комиксам уже выходило несколько анимационных адаптаций. Самая известная из них — "Приключения Тинтина: Тайна единорога" (2011), которую поставил Стивен Спилберг. Питер Джексон тогда выступил продюсером проекта.