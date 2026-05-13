Анимация и детектив: культовый режиссёр Питер Джексон анонсировал новый проект в Каннах

Кино

На Каннском кинофестивале режиссёр Питер Джексон, известный по трилогии "Властелин колец", раскрыл планы на следующий проект. Постановщик работает над новой анимационной лентой по мотивам популярной серии комиксов "Приключения Тинтина".

Питер Джексон
Фото: commons.wikimedia.org by Mike Walen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сейчас Джексон занят написанием сценария. После завершения этой стадии он намерен самостоятельно поставить картину. Конкретной даты выхода у проекта пока нет, но сам факт возвращения режиссёра к этой франшизе уже привлёк внимание.

"Я давно хотел продолжить эту историю. Работа над сценарием идёт, и я очень рад, что смогу снова погрузиться в мир Тинтина", — приводит слова Джексона пресс-служба Каннского фестиваля.

Напомним, "Приключения Тинтина" — это культовая серия комиксов бельгийского художника Эрже, которая выходит с 1929 года. Она рассказывает о молодом репортёре и его собаке Милу, которые путешествуют по миру, раскрывая тайны и расследуя преступления. Франшиза стала классикой европейской графической литературы.

Ранее по комиксам уже выходило несколько анимационных адаптаций. Самая известная из них — "Приключения Тинтина: Тайна единорога" (2011), которую поставил Стивен Спилберг. Питер Джексон тогда выступил продюсером проекта.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот
Жителям Дальнего Востока предложили альтернативу привычным курортам с прямым перелетом, упрощенным въездом и необычными достопримечательностями в сердце Азии.

