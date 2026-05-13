Роковой финал: мать знаменитого актёра вспомнила обстоятельства смерти отца Мэттью Макконахи

94-летняя Кей Макконахи, мать голливудского актёра Мэттью Макконахи, дала откровенное интервью в рамках рекламной кампании его бренда текилы. В беседе с сыном и его женой Камилой Алвес она поделилась интимными подробностями смерти своего мужа Джеймса.

Фото: commons.wikimedia.org by All-Pro Reels from District of Columbia, USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Мэттью Макконахи

Актёр пригласил мать для участия в ролике, который начинается с того, что он сам и его супруга отдыхают на шезлонгах. Затем в кадре появляется Кей, сидящая в кожаном кресле и меховой шубе. Мэттью рассказал, что однажды его мать пригласила мужа на его собственную свадьбу. Однако дальше разговор принял неожиданный поворот.

"Я сказала: "Джеймс Макконахи, если ты сможешь приехать, отлично. Если нет, я вернусь в Нью-Йорк и буду работать моделью"", — вспоминает Кей.

Затем Мэттью заметил, что ей очень нравилось в его отце одно очевидное качество. Кей подтвердила: "Да! Он был чертовски хорош в постели. Я уже не смогу это забыть. У него случился сердечный приступ во время интимной близости со мной, да, это так. Какая ужасная смерть".

По словам Кей, родственники пытались скрыть истинную причину смерти, но она настояла на обратном.

"И они пытались это скрыть. Я сказала: "Не смейте это скрывать. Я хочу, чтобы все знали, что делало меня такой счастливой все это время"", — заключила мать актёра.

Известно, что в жизни Мэттью был период, когда он несколько лет не общался с матерью, но позже они восстановили отношения.