Исторический момент в Каннах: режиссёр Властелина колец удостоен высшей почести

Прославленный режиссёр Питер Джексон, известный по трилогии "Властелин колец", удостоен "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля за выдающийся вклад в кинематограф. Об этом сообщает Variety.

Фото: commons.wikimedia.org by Mike Walen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Питер Джексон

Награду постановщику вручил актёр Элайджа Вуд, который исполнил роль Фродо Бэггинса в легендарной франшизе. Церемония прошла в рамках 79-го Каннского фестиваля.

"Для меня это, конечно же, стало событием, изменившим жизнь. Ко времени выхода фильма уже существовал ажиотаж, которого не было бы без Канн", — поделился Джексон, принимая награду.

Режиссёр напомнил, что именно Канны в 2001 году сыграли решающую роль в судьбе киносаги.

До Канн первой части "Властелина колец" пророчили провал. Критики не понимали, почему второй и третий фильмы были полностью готовы ещё до реакции зрителей на первый. Ситуацию спас 20-минутный отрывок, показанный на фестивале. После этого начался ажиотаж, и картина обрела культовый статус.

Напомним, премьера первого фильма трилогии состоялась в 2001 году. Картина собрала 11 "Оскаров" и навсегда изменила жанр фэнтези в кино.