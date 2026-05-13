Тень Тома Круза: как Николь Кидман столкнулась с критикой из-за приёмных детей

Актриса Николь Кидман оказалась в центре громкого скандала после публикации в честь Дня матери. Она выложила совместное фото с дочерьми Сандэй и Фэйт, которых родила в браке с Китом Урбаном. Подписью к снимку стали слова о том, что эти две девочки — всё для неё.

Николь Кидман
Фото: flickr.com by Eva Rinaldi, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Николь Кидман

Поклонники мгновенно отреагировали. Они напомнили звезде, что у неё есть ещё двое приёмных детей — 33-летняя Изабелла и 31-летний Коннор. Актриса усыновила их вместе с Томом Крузом, когда состояла с ним в браке. После развода дети остались с отцом и практически перестали общаться с Кидман.

"Мои две девочки — всё для меня", — написала актриса, чем вызвала волну негодования в комментариях.

Пользователи сочли такой пост жестоким по отношению к Изабелле и Коннору, которые, по сути, оказались вычеркнуты из жизни знаменитости.

Причиной разрыва стала сайентология. Изабелла и Коннор, как и Том Круз, стали последователями этого учения, которое Кидман не приняла. Церковь сайентологии запрещает общение с теми, кто не разделяет её взглядов. Именно поэтому в 2015 году Изабелла не позвала приёмную мать на свою свадьбу. Актриса неоднократно пыталась наладить контакт, но безуспешно.

Напомним, брак Кидман с Китом Урбаном официально расторгнут в январе 2026 года. Бывшие супруги отказались от алиментов и договорились об опеке: актриса проводит с дочерьми 306 дней в году, а музыкант видится с ними каждые вторые выходные.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
