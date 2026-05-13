Гомер бы зачитал: режиссёр Одиссеи раскрыл смысл появления рэпера Трэвиса Скотта

Режиссёр Кристофер Нолан объяснил своё решение пригласить Трэвиса Скотта в эпическую ленту "Одиссея".

Фото: commons.wikimedia.org by Cristiano Betta, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кристофер Нолан

Музыкант появится на экране в образе барда. Нолан намеренно использовал современного рэпера, чтобы подчеркнуть древнюю традицию устного пересказа историй. Так режиссёр стирает грань между античностью и настоящим.

"Я пригласил его, потому что хотел намекнуть на то, что эта история передавалась из поколения в поколение в форме устной поэзии, что аналогично рэпу", — приводит Time слова Нолана.

По мнению режиссёра, рэп сегодня выполняет ту же функцию, что и сказания древних аэдов. Это не просто камео, а смысловой мост через тысячелетия.

Мировая премьера "Одиссеи" состоится 17 июля. В проекте задействованы Зендея, Том Холланд, Шарлиз Терон, Мэтт Деймон, Энн Хэтэуэй и Роберт Паттинсон. Картина уже привлекла внимание не только звёздным составом, но и спорным выбором рэпера.